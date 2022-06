Steffi Graf und Ehemann Andre: Jetzt herrscht traurige Gewissheit

So viele Gründe hätte das Paar, um seiner Wahlheimat Las Vegas den Rücken zu kehren. Da sind die Morddrohungen von Andres Schwester Rita (61). Seit Wochen bedroht sie die Familie, wünscht ihnen den Tod. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie ihren Worten Taten folgen lässt …

Dann sind da noch Andres Schmerzen. Seit seiner Kindheit leidet er unter Olisthesis. "Es ist ein Wirbelgleiten, ich habe höllische Schmerzen!" In Steffis Zuhause ihrer Kindheit gibt es einen Arzt, der Andres Leiden ein Ende bereiten könnte: Prof. Dr. Jürgen Harms (77), Arzt am Ethianum in Heidelberg, ist der weltweit führende Experte in Sachen Wirbelsäulenchirurgie – und in diesem Moment Andres letzte Hoffnung.

Offiziell kommt Steffi nun erst mal wegen eines Tennisturniers nach Deutschland. Dafür hat sie die Schirmherrschaft. Aber vielleicht bleibt sie für immer …