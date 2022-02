Steffi Graf: Große Angst!

Mitte Februar startet in Amerika die neue Baseballsaison. Seit Jaden ein kleiner Junge ist, ist er ganz verrückt nach dem Volkssport der USA. Und er hat unglaublich viel Talent! Nun, als junger Mann, ist er nur einen Schritt von der Profiliga entfernt. Auch wenn er zur Zeit lediglich Universitätsbaseball spielt, bei den Trojans in Los Angeles. So schnell es möglich ist, will Jaden wechseln. Zu den ganz, ganz Großen – und ein erfolgreicher Fänger und Schlagmann werden!

