Steffi Graf: Schlimm, was jetzt ans Licht kommt!

Aus dem Umfeld der beiden Tennis-Stars heißt es laut "Das Neue Blatt", dass Rita Agassi offenbar vor einigen Wochen in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wurde. Angeblich hört sie Stimmen und fühlt sich verfolgt. In ihrem Wahn machte sich die 61-Jährige im Internet immer wieder Luft. "Es ist Zeitverschwendung, mich verrückt erscheinen zu lassen, damit ihr die Vormundschaft über mein Vermögen bekommt", stichelte sie gegen Andre und Bruder Phillip (59). Jüngst teilte Rita ein Foto, auf dem zerrissene Familienbilder zu sehen sind. Zwischen den einzelnen Fetzen erkennt man das Gesicht ihres Bruders Andre. Bei diesem Anblick läuft es einem eiskalt den Rücken herunter. Die Therapie scheint offenbar wenig erfolgreich zu sein. Man hat sogar das Gefühl, Rita wird immer wütender. Warum nur trägt diese Frau so viel Hass in sich?

Unvorstellbar, wie sich Steffi Graf bei all dem Terror gegen ihre Familie fühlen muss. Welche Ängste sie ausstehen muss. Schließlich weiß niemand, wie weit ihre Schwägerin noch gehen wird. Wozu sie bereit ist. Steffi kann nur hilflos dabei zu sehen und jeden Tag beten – um den Frieden und das Leben ihres Mannes.