Steffi Graf: Mama ist stolz! Jaden Agassi startet in Deutschland durch

Jaden hat vor sich einen Namen im Baseball zu machen. "Agassi ist natürlich ein sehr tennislastiger Nachname", sagte er letztes Jahr gegenüber dem US-Sender WKBN News. Jetzt soll es sein Ziel werden, "ihn zu einem Baseball-Namen zu machen." Nun kann dieser Traum wahr werden!

Nachdem Jaden einen Abschluss an der University of Southern California gemacht hat, wurde er jetzt für die deutsche Baseball-Nationalmannschaft bei den World Baseball Classic Qualifiers in Tucson in den USA nominiert! "Ich war schon immer ein Pitcher. In der Highschool hatte ich einen Wachstumsschub und begann, härter zu werfen. Zu dieser Zeit wurden die Trainer auf mich aufmerksam. Ich hatte das Gefühl, dass ich vielleicht eine Zukunft in diesem Sport habe", so Jaden.