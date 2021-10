Steffi Graf & Andre Agassi: Zuckersüße News nach 20 Ehejahren!

Knapp 20 Jahre ist es nun her, als sich Steffi Graf und Andre Agassi das Ja-Wort gaben. Doch für Andre stand schon Jahre vorher fest, dass Tennis-Legende Steffi die große Liebe für ihn ist. "Ich bin in Steffi verknallt, seit ich mal im französischen Fernsehen ein Interview mit ihr gesehen habe. Ich war hingerissen von ihrer natürlichen Schönheit.“ berichtet Agassi in seiner Biografie "Open". Nach einigen Date-Einladungen willigte Steffi ein und die großartige Liebes-Geschichte nahm ihren Lauf.

So heiratete die hochschwangere Steffi Graf ihren Andre Agassi ein paar Jahre später. Es war eine kleine, intime Zeremonie nur mit den Müttern des Brautpaares als Gäste. Und schon 4 Tage nach der Eheschließung erblickte Sohn Jaden Gil (19) das Licht der Welt. Ihr Glück war perfekt!

Doch so fiel die große, pompöse Feier aus. Aber genau die will das Sportler-Ehepaar nun nachholen. Die beiden Turteltauben planen die Erneuerung ihrer Ehegelübde und dazu eine große Hochzeitsfeier in weiß, so Freunde der Familie gegenüber der "BILD". Sie wollen nachholen, was ihnen am 22.10.2001 entgangen ist. Wenn das nicht romantisch ist...