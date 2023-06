Steffi Graf & Andre Agassi: Die Scherben einer Traum-Ehe

In guten wie in schlechten Zeiten: Das schwor sich das Paar bei seiner Hochzeit vor 21 Jahren. Doch die schlechten Zeiten sind da – und schwer zu tragen. Seit Monaten sorgt Andres Schwester Rita für Angst und Schrecken. Immer wieder tyrannisiert die 62-Jährige Steffi via Instagram, bezichtigt sie, Sektenmitglied zu sein, droht sogar mit Mord und Suizid: "Sie ist ein Stück Dreck! Tot zu sein, ist das Ziel", poltert Rita.

Nicht der einzige Horror für die Tennis-Ikone. Auch ihr Bruder Michael Graf hält sie mit psychischen Problemen, Verschwörungstheorien und Schlagzeilen über Körperverletzung in Schach. Die Vormundschaft für den 51-Jährigen, die sie vor drei Jahren vor Gericht erkämpfte? Längst wieder hinfällig. Die Hilfe seiner berühmten Schwester will er einfach nicht. Ein Schlag ins Gesicht für die Wahlamerikanerin, die alles "was die Familie angeht, aus Liebe" macht, erzählte Graf Freund Gerd Schüler einmal.

Aus Liebe hilft sie auch Andre, mit seinem chronischen Wirbelleiden umzugehen. Wenn die Schmerzen ihm das Leben zur Qual machen, weicht Steffi nicht von seiner Seite. Und er? Er turtelt mit dem lebenslustigen Internet-Sternchen Kristina Kuzmic. Er soll ihr näher gekommen sein, als es für ihn als verheirateten Mann vertretbar wäre. Ihre drei Kinder soll Andre auch schon kennengelernt haben. Apropos Kinder: Jaz und Jaden sind Steffis ganzer Stolz. Wegen ihnen, so pfeifen es die Spatzen von den Dächern Las Vegas, soll sie es überhaupt so lange in der Ehe ausgehalten haben.

Beide Kinder sind nun erwachsen und gehen ihre eigenen Wege – er als Baseballstar, sie als Internet-Influencerin.

Was bleibt am Ende übrig, wenn die Liebe, das Verständnis, die Verbundenheit füreinander irgendwo zwischen Psycho-Hölle und Fremdflirt flöten gegangen sind? Ein leeres Haus, ein Kopf voller Sorgen, ein Herz voller Narben und die Frage: Wäre eine Blitz-Scheidung nicht das Beste für Steffi, um wieder glücklich zu werden?

Auch interessant

Steffi Graf & Andre Agassi: Familien-Zuwachs! Im VIDEO erfahrt ihr mehr: