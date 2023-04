Steffi Graf & Andre Agassi: Bittere Tränen in Paris

Schon seit Monaten sorgt ja Andres Schwester für Angst und Schrecken. Ständig veröffentlicht sie Morddrohungen gegen Steffis Familie auf ihrer Internetseite. Alle Versuche, die Gefahr abzuwenden, Rita wegen ihrer psychischen Probleme Hilfe zu besorgen – gescheitert.

Rita Agassi hört nicht auf mit dem Psychoterror. Ihr Verfolgungswahn wird immer schlimmer – und richtet sich plötzlich nicht nur gegen Andre, sondern ganz besonders gegen unsere Tenniskönigin! "Sie und all ihre Freunde sind der Teufel", schreibt Rita. "Sie ist krank. Es ist mir egal, was mit ihr passiert. Sie ist ein Stück Dreck! Tot zu sein, ist das Ziel!"

Steffi und Andre nehmen das ernst. So ernst, dass sie nur mit Leibwächtern aus dem Haus gehen. So ernst, dass sie in ständigem Kontakt mit der Polizei stehen. Rund um die Villa in Las Vegas wurde jetzt ein neuartiges Sicherheitssystem installiert, mit Alarm und Kameras. Ist die Anlage scharf gestellt und ein Unbefugter betritt das Anwesen, wird direkt die Polizei herbeigerufen. Doch die Beamten können nicht immer da sein. Nur die Angst, die bleibt.