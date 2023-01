Steffi Graf & Andre Agassi: Schlimme Familien-Tragödie! Sie ist völlig am Ende

Andre ist von Schmerzen gezeichnet

Seit seiner Geburt leidet Andre an Olisthesis – einer Erkrankung, bei der ein Wirbelgleiten am unteren Ende der Wirbelsäule immer wieder unerträgliche Schmerzen verursacht. Seit Jahren nimmt er Kortisonspritzen. Das ist das Einzige, was ihm Linderung verschafft. Aber auch fatale Nebenwirkungen verursacht: Bluthochdruck, Wassereinlagerungen.

Andre Agassi wirkt nach jahrelanger Behandlung nur noch wie ein Schatten seiner selbst. Für Steffi muss das Ganze ein Albtraum sein. Sie kann nur hilflos dabei zusehen, wie ihr Mann leidet.

Wie viel Leid kann Steffi Graf noch ertragen?