Steffi Graf und Andre Agassi: Sie geht auf dem Zahnfleisch! Die Ehe hat sie krank gemacht

Sie war als Schirmherrin des diesjährigen „Bett1 Open“-Tennis-Turniers in Berlin angekündigt. Jetzt sagte Steffi Graf den Termin kurzfristig ab. Offiziell hieß es, die 54-Jährige habe doch nicht genug Zeit. Seltsam! Ist das wirklich der wahre Grund oder steckt mehr dahinter? Immerhin hatte der Tennis-Star in den vergangenen Monaten viel Kummer: Psycho-Terror durch Andres Schwester Rita (62) und der schlechte Gesundheitszustand ihres Mannes. Zuletzt soll es sogar in ihrer Ehe gekriselt haben. Wurde ihr nun alles zu viel?

Möglich, denn in einem Interview vergangenes Jahr sprach sie bereits über ihre mentale Gesundheit und darüber, wie wichtig ihr Ruhe und Balance seien. Eine Auszeit wäre jetzt genau das Richtige!