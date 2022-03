Steffi Graf & Andre: Baby Nummer 3! Nach 21 Ehejahren wagen sie es erneut

Es ist kein Geheimnis, dass Steffi ein großes Herz für Kinder hat. Mit ihrer Stiftung Children for Tomorrow unterstützt sie seit 1998 traumatisierte Kinder und Jugendliche. Dafür ist ihr kein Weg zu weit: Gerade reiste sie sogar aus ihrer Wahlheimat Las Vegas über den großen Teich, um in Hamburg einen Spendenscheck entgegenzunehmen.

Und natürlich hätte die Freude der kinderlieben Steffi nicht größer sein können, als Sohn Jaden Gil (20) und Tochter Jaz Elle (18) 2001 und 2003 das Licht der Welt erblickten. Doch nun ist Jaz im Oktober volljährig geworden. Und Sohn Jaden, der als großes Baseballtalent gilt, studiert mittlerweile an der University of Southern California in Los Angeles. Wie schwer es für die Eltern ist, den Nachwuchs ziehen zu lassen, erklärte Steffi bereits 2019: "Die Gemeinsamkeit werden wir sehr vermissen."

Es wäre also nur allzu natürlich und nachvollziehbar, wenn Andre und Steffi das leere Nest durch eine Adoption wieder mit neuem Leben füllen möchten. Wenn nicht jetzt, wann dann? Die Sterne stehen gut – und die beiden haben schließlich so viel Liebe zu geben.