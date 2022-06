Steffi Graf & Andre: Pikante Bilder im Netz aufgetaucht! Steffi ist mit ihrem Latein am Ende

Die Wahl-Amerikanerin weiß nur zu gut, dass der Druck auf junge Frauen und Männer unheimlich hoch ist, immer perfekt auszusehen, stets gut gelaunt zu wirken und sich nicht anmerken zu lassen, wenn mal etwas nicht rund läuft... "Das ständige Mitteilen-Wollen, dieses Öffentlichkeitsbewusstsein und der Umgang damit sind fast ein Muss geworden", so Steffi. Zwar könnten junge Menschen auch Selbstvertrauen daraus gewinnen. "Aber es kann auch ganz schnell das Gegenteil bewirken. Vor allem darin sehe ich die Gefahr", erklärt die siebenmalige Wimbledon-Siegerin. Sätze, die einen ungewohnt tiefen Einblick in ihre Seele geben – und deutlich machen, dass sie wohl nicht einverstanden mit den Auftritten ihrer Kids ist. Denn sie will ihre "Kleinen" ja nur beschützen. Vor allem, da die Familie zuletzt schon so viel Leid verkraften musste. So gab es Ärger mit Steffis Bruder Michael (50), der verhaftet wurde. Ihr Schwiegervater starb vor wenigen Wochen. Und Schwägerin Rita (60) wünschte ihnen sogar den Tod...