Steffi Graf: Unerträgliche Sorge um Ehemann Andre!

Seit seiner Kindheit leidet Steffi Grafs Ehemann Andre Agassi an der Krankheit Olisthesis. "Es ist ein Wirbelgleiten. Der Grund für einen wiederkehrenden Schmerz", erzählt er. Immer wieder wird er von Schüben eingeholt. Bisher hat nichts wirklich geholfen. Sucht Steffi nun in Deutschland Hilfe?

Immer häufiger nämlich ist die Wimbledon-Siegerin, die sich eigentlich mit Andre ein Leben in Las Vegas aufgebaut hat, in ihrer alten Heimat. Vordergründig, um dort ihre wohltätige Stiftung zu unterstützen. Aber vielleicht auch, um Hilfe für ihren Andre zu finden?

Schließlich gibt es in Deutschland hervorragende Ärzte, die sich um ihren Ehemann kümmern könnten. In einer Klinik in Steffis Heimat Heidelberg etwa praktiziert der Wirbelsäu lenchirurg Professor Jürgen Harms. Er gehört zu den erfahrensten Experten weltweit. Und könnte ihnen endlich neue Hoffnung schenken! Wenn nicht ihm, wem dann könnte Steffi ihren Mann anvertrauen? Sie will doch sicher einfach nur, dass ihr Andre endlich keine Schmerzen mehr hat. Und dass sie endlich wieder unbeschwert leben können…