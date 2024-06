Stephanie von Monaco mit 59 Jahren: Sie feiert ihr Comeback als Model!

Für die Modemarke "Alter Designs" ihrer Tochter Pauline Ducruet (30) posiert sie im knappen Top und präsentiert dabei ihren durchtrainierten Bauch und die muskulösen Arme. Dieses Outfit und dieses Zur-Schau-Stellen wäre sicher nicht für jede Prinzessin etwas, aber Stephanie will damit offenbar zeigen: Ich bin ­immer noch wild!

Genauso wie damals, in den 80er-Jahren, als sie ihr Glück auf den Laufstegen in Mailand und Paris versuchte. Obgleich sie in den letzten Jahren sehr viel ­ruhiger geworden ist, trägt sie diese wilde Seite immer noch in sich. Und nun lässt sie sie einfach mal wieder zum Vorschein kommen.

