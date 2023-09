Steve Harwell: Der Sänger stirbt mit 56 Jahren!

Steve hatte seinen Duchbruch in den 2000ern mit seiner Rockband Smash Mouth. Sie landeten zahlreiche Hits wie "Walkin’ On The Sun", "Why Can't We Be Friends" und "All Star". Doch 2021 kam es zum Eklat. Steve war bei einem Auftritt so betrunken, dass er lallte, desorientiert herumstolperte und seine Fans bedrohte. Wenig später brach er auf der Bühne zusammen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Kurz danach stieg Steve aus der Band aus und beendete seine Musikkarriere.

Insider verrieten damals, dass bei dem Sänger eine Erkrankung des Herzmuskels, Herzversagen und eine Störung des Gehirns diagnostiziert wurden. Seine Drogen- und Alkoholsucht verschlimmerten seinen Zustand drastisch. Nun hat Steve den Kampf leider verloren.