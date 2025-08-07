Bei Steven kullern wieder die Tränen. "Mein Sohn wartet darauf, seinen Vater zu sehen", schluchzt er. "Das macht mich gerade schon echt fertig. Und was sind 30 Sekunden? Wie lange hätte ich denn telefonieren sollen? Wenn mein Sohn sagt, Papa, guck mal hier, guck mal da ... der hätte mir alles gezeigt, was er in den letzten zehn Tagen gemacht hat. Und dann soll ich auflegen? Dann wären wir 10.000 Euro los oder weiß der Geier. Geht nicht."