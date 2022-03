Was wurde aus...

Name: Jochen Schropp

Jochen Schropps Partner

2018 hat Jochen Schropp sich als homosexuell geoutet. Mittlerweile ist es auch kein Geheimnis mehr, dass er einen festen Partner hat. Beim ersten Aufeinandertreffen hatten die beiden ein Blind Date und sich leider nichts zu sagen. Dann haben sie sich fünf Jahre später zufällig in Kapstadt wiedergesehen und die Möglichkeit bekommen, sich doch noch besser kennenzulernen. Und da hat es dann tatsächlich gefunkt!

Ist Jochen Schropp verheiratet?

Jochen Schropp und sein Partner Norman sind zwar noch nicht verheiratet, doch dafür verlobt. Im April 2022 wollen die beiden sich auf einem Weingut in Südafrika das Ja-Wort geben. "Mein Freund und ich haben uns vor vier Jahren am 22. Dezember in Kapstadt kennengelernt. Deswegen hat die Stadt einen wahnsinnig wichtigen Stellenwert für uns und auch etwas ganz Magisches", schwärmt er im Gespräch mit "Bild". Übrigens: Eigentlich hätte Jochen Schropp nicht damit gerechnet, dass er mal heiraten würde. "Aber wenn man dann den Partner kennenlernt, der für einen bestimmt ist, dann macht man sich gar keine Gedanken mehr darüber, dann passt es einfach", erklärt er im "Exclusiv"-Podcast.

Jochen Schropp im Frühstücksfernsehen

Schon seit 2018 steht Jochen Schropp als "Frühstücksfernsehen"-Moderator vor der Kamera. "Wenn ich von SAT.1 gefragt werde, ob ich dauerhaft zum Frühstücksfernsehen möchte, würde ich mir das natürlich ernsthaft überlegen", verriet er damals gegenüber "Bild". Und sein Traum ist wirklich in Erfüllung gegangen! Für viele Zuschauer ist er aus der Sendung kaum mehr wegzudenken.

Jochen Schropp als "Promi Big Brother"-Moderator

2014 hat Jochen Schropp Oliver Pocher als Moderator bei "Promi Big Brother" abgelöst und ist der Sendung seitdem treu geblieben. Immer mit an seiner Seite: Seine "Frühstücksfernsehen"-Kollegin Marlene Lufen. Sie moderiert die Promi-Show seit 2018 gemeinsam mit ihm.