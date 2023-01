Susan Sideropoulos: Tränen hinter den den GZSZ-Kulissen!

In den Jahren, in denen sie nicht mehr miteinander gearbeitet haben, verloren sich die beiden zwar nie wirklich aus den Augen, pflegten aber auch keinen intensiven Kontakt. "Das Problem ist, dass wir beide sehr viel arbeiten. Wir sind Eltern, haben schulpflichtige Kinder. Das Privatleben kommt so oder so schon recht kurz – und da steht die Familie an erster Stelle", erklärt Daniel. Und Susan ergänzt: "Jeder von uns hat sich sein eigenes Leben aufgebaut. Wir fühlen uns einander dennoch verbunden – heute auf einer noch intensiveren Ebene als früher." Die Themen, über die sie sich heute unterhalten, seien andere als damals. "Mit Mitte 20 waren wir in einer ganz anderen Phase unseres Lebens. Jetzt führen wir viel tiefgründigere Gespräche", verrät Susan. Daniel sieht das genauso: "Die menschliche Qualität unserer Beziehung hat sich verändert – das finde ich sehr schön."