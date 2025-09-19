Sven Ottke: „Bin froh, dass ich noch lebe!”

Nach dem Horror-Unfall weiß Sven: „Ich hätte genauso gut tot sein können. Von dem her kann ich nur sagen: Hurra, ich lebe noch.“ Drei Monate wird seine Schulter noch zur Genesung brauchen, das Bein sogar noch etwas länger, ein halbes Jahr. Auch wenn die Schmerzen wohl noch groß und die Einschränkungen massiv sind, bleibt der ehemalige Boxer positiv. Resignation? Fehlanzeige! Dafür ist er zu sehr Sportler. Schritt für Schritt kämpft der Ex-Weltmeister sich zurück in den Alltag. „So übel es jetzt auch bei mir ist, ich bin noch glimpflich davongekommen.“