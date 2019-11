Sven Ottke: Das ist die hübsche Freundin des Box-Weltmeisters

Reddit this

Zeitgleich mit dem überraschenden Karriere-Ende des mehrfachen Ex-Box-Weltmeisters Sven Ottke, scheiterte 2004 auch seine langjährige Ehe mit Jugendliebe Gabi. Doch so schnell wie der heutige Golf-Trainer eine neue Sportart gefunden hat, hat der dreifache Vater auch eine neue Freundin an seiner Seite.

Freundin Monic Frank ist seit 2004 die Frau an der Seite von Ex-Profi-Boxer Sven Ottke

Nach dem dramatischen Rosenkrieg mit seiner Exfrau Gabi ist heute wieder Harmonie in das Leben des Ex-Profi-Boxers eingekehrt. Nur wenige Tage nach dem Auszug seiner Ehefrau 2004 traf der Zweifach-Weltmeister auf der Baleareninsel Mallorca seine große Liebe. Allen Widerständen zum Trotz, haben Sven Ottke und seine Freundin Monic heute einen gemeinsamen Weg gefunden.

Sven Ottke: Seine Ex-Frau und seine Kinder

Noch in den Anfängen seiner Karriere im Profi-Boxen ehelichte Sven Ottke 1993 seine damalige Freundin Gabi. Gemeinsam mit der ehemaligen Olympiaschwimmerin kann sich der Mehrfach-Weltmeister über die Geburt seiner zwei Kinder Rebecca (1993) und Marc-Steffen (2001) freuen. Doch mit dem überraschenden Karriere-Ende 2004 verfliegt zeitgleich die Liebe zwischen den beiden Sportlern. Am Ende müssen nicht nur Sven Ottke und seine Exfrau unter der Scheidung leiden, sondern auch seine Kinder werden separiert. So lebt Tochter Rebecca heute bei ihrem Vater und dessen neuer Freundin Monic, während ihr jüngerer Bruder Marc-Steffen bei seiner Mutter Gabi zu Hause ist. Mit der Geburt der kleinen Emily erweitert 2009 ein weiteres Mädchen die Familie Ottke.

Im Robinson Club auf Mallorca begegneten sich Sven Ottke und Freundin Monic 2004 das erste Mal, heute verbringen sie dort ihren Familienurlaub mit Tochter Emily. Foto: Facebook/@Sven Ottke

Monic Frank: Wer ist die Freundin von Sven Ottke?

Als Sven Ottke seiner zukünftigen Freundin Monic Frank im Robinson Club Cala Serena auf Mallorca begegnet, ist er gerade frisch getrennt. Während der Boxer mitten im hässlichen Scheidungskrieg steckt, hat auch die Koblenzerin ihr eigenes Päckchen zu tragen. Erst im August 2004 verstarb ihr Ehemann viel zu früh mit nur 44 Jahren. Obwohl der Scheidungstermin noch in den Sternen steht, ist der Ex-Box-Weltmeister schnell bis über beide Ohren verliebt.

Anfangs pendelte Monic Frank, die ursprünglich aus Koblenz stammt, zwischen ihrer Heimatstadt und Karlsruhe. Als Besitzerin einer eigenen Dachdecker-Firma steht die Blondine selber mit beiden Beinen im Leben. Mittlerweile lebt das Paar gemeinsam in Karlsruhe und kann endlich auch den Alltag teilen. Gegenüber „Superillu“ schwärmt Monic von ihrem Freund: „Sven bringt mich zum Lachen, ist witzig, immer gut gelaunt. Und wir haben gemeinsame Interessen: Sauna, Laufen, Skifahren. Wir machen alles gern zusammen.“ Gemeinsam stehen die beiden mit Begeisterung auf dem Golf-Platz, denn der ehemalige "Dancing on Ice"-Teilnehmer hat hier seine neue Leidenschaft gefunden. Als Golf-Trainer hat der Karlsruher seine Boxhandschuhe heute gegen Golfschläger eingetauscht.

Sven Ottke und Freundin Monic sind nicht nur in der Liebe, sondern auch auf dem Golf-Platz ein gutes Team Foto: Getty Images

Sven Ottke & Monic Frank: Gemeinsam Eltern von Tochter Emily

Gekrönt wird das Glück der beiden Verliebten durch die Geburt der gemeinsamen Tochter Emily im Januar 2009. Über seine frisch geborene Tochter verrät der sonst so knallharte Boxer scherzhaft: „Unsere Kleine ist ein sehr hübsches Kind, natürlich das schönste auf der Welt. Ganz der Vater eben. Von der Mama hat sich auch einiges.“ Dass Sven Ottke und seine Freundin Monic nicht nur die gleichen Interessen, sondern auch den gleichen Humor teilen, haben sie längst bewiesen. So gaben die beiden frischgebackenen Eltern ihrer Tochter Emily den zweiten Vornamen „Svenic“, einer Kombination ihrer eigenen beiden Vornamen.

