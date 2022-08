Sylvana Wollny: "Heute hat ein neuer Lebensabschnitt begonnen!"

Zu dem Bild, dass die Dreijährige zeugt, schreibt Sylvana: "Kleine Prinzessin. Heute hat ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Wir sind so unglaublich stolz auf dich und freuen uns schon auf die Kindergarten Zeit."

Sie habe den Tag super gemeistert und Mama nach zehn Minuten einfach links liegen lassen.

Die Fans sind ganz verliebt in das Bild und freuen sich mit der 30-Jährigen. "Wie die Zeit vergeht, sie sind so schnell groß... Ich wünsche eine schöne Eingewöhnung und super schöne Kindergartenzeit", schreibt ein Follower. Aber auch Kommentare wie "Sie ist so süß" oder "Ich glaube, sie wird die Gruppe rocken....auf eine schöne Kitazeit", sind unter dem Post zu finden.

Und so wie Anastasia auf dem Bild strahlt, hat sie diese auch...

