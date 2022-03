Sylvana Wollny: Jetzt ist alles vorbei

Eigentlich wollte Sylvana Wollny mit einem ihrer jüngsten Posts mal wieder ein wenig die Werbetrommel für eine Bekleidungsmarke rühren. Doch wie es scheint, kam das Posting nicht bei allen ihrer Fans gut an. So wettert ein genervter User: "Ich habe das Gefühl, dass ihr nur noch 'Werbung' macht, um zu verkaufen. Finde das mega traurig! Ihr werdet mir sehr fremd". Ein anderer enttäuschter Fan kann dieser Aussage nur zustimmen: "Das geht mir auch so. Abgesehen davon, dass mir immer mehr Aussagen auffallen, die mir zu Denken geben. Sehe 'Die Wollnys' seit der ersten Staffel. Es ist ja normal, dass Menschen sich weiter entwickeln und verändern! Aber es kommen immer mehr Aussagen, die gelogen sind und das Offensichtliche wird leider unter den Teppich gekehrt." Autsch! Harte Worte, die an Sylvana und den Wollnys sicherlich nicht spurlos vorüber gehen! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sich die Großfamilie die Anfeindungen nicht all zu sehr zu Herzen nimmt! Widersacher gibt es schließlich immer...