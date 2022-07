Sylvana Wollny: Zuckersüßer Baby-Hammer

Die Antwort auf diese Frage ist eindeutig Nein. Denn bei dem Baby handelt es sich um Celina, die älteste Tochter von Sylvana. Die feiert jetzt nämlich ihren neunten Geburtstag. Kinder, wie die Zeit vergeht!

Zu dem besonderen Anlass schwelgt die 30-jährige Mama in Erinnerungen. "Mein Kleiner Engel, heute vor genau 9 Jahren hast du das Licht der Welt erblickt. Von jetzt auf gleich unser Leben perfekt gemacht und es gleichzeitig auf den Kopf gestellt", schreibt sie ganz emotional zu dem süßen Bild. "Die Zeit mit dir vergeht wie im Flug, 9 Jahre wo ist die Zeit nur hin??? Du bist so ein tolles Mädchen geworden und wir sind unglaublich stolz auf dich. Sooo oft wenn ich dich anschaue, frage ich mich womit ich so ein Glück verdient habe?? Ich liebe dich über alles meine Prinzessin. Ich werde immer für dich da sein."

Und nicht nur die Mama feiert heute die kleine Celina. Auch der gesamte Wollny-Clan wird sicher auf die 9-Jährige anstoßen und eine große Party feiern...

