Sylvie Meis: Botox-Schock! Sie ist kaum wiederzuerkennen

Am Samstag fand das saß zweite Playoff-Finale (Hamburg Towers gegen Nürnberg Falcons) in Hamburg –Wilhemsburg statt. Unter den Zuschauern: Sylvie Meis. Mit ihrer Freundin saß sie in der ersten Reihe, lachte und unterhielt sich mit anderen Besuchern. Doch irgendwie sah die ehemalige "Let's Dance"-Moderatorin anders aus...

Sylvie Meis schockt mit glattem Gesicht

Rapper Bonez MC lud ein gemeinsames Selfie von dem Event auf hoch, über das gerade heiß diskutiert wird. Sylvies Stirn wirkt darauf nahezu faltenfrei, die Mine starr. "Was ist mit ihrem Gesicht passiert?", fragte sich ein Follower. Noch vor ein paar Wochen zeigte sich Sylvie mit deutlich mehr Fältchen. Hat die 41-Jährige dem -Doc etwa einen Besuch abgestattet?

Dieses Selfie sorgt derzeit für Diskussioen Foto: Instagram/@bonez187erz

Affäre mit Bonez MC?

Doch nicht nur Sylvie Aussehen sorgte für Diskussionen. Einige vermuten, dass sich zwischen der Blondine und dem Rapper etwas laufen könnte. Immerhin trennte sie sich gerade von ihrem Freund Bart Willemsen. Hat Bonez MC jetzt seine Chance genutzt? Immerhin hat er schon länger ein Auge auf Sylvie geworfen. Vor rund einem Jahr lud er sie via Instagram zu einem Eis ein. Doch die Holländerin nahm seine Einladung (bisher) nicht an. Ob sie es sich wohl doch mal anders überlegt hat? Unklar. Das gemeinsame Foto wurde mittlerweile allerdings wieder gelöscht...