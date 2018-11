Sylvie Meis: Emotionaler Zusammenbruch nach Show-Aus!

Eigentlich hätte momentan jeden Grund zur Freude. Gestern war die dabei zu sehen, wie sie den Auftakt zu ihrer neuen "Dessous"-Show gab. Doch nun die traurige Nachricht!

Sylvie Meis: Fiese Klatsche für ihre neue Show!

Sylvie Meis spricht Klartext

Sylvie Meis war für sieben Jahre DAS Gesicht von "Let's Dance" und moderierte durch die Shows. Doch in der vergangenen Staffel dann der Schock. Sylvie wurde eiskalt durch ihre Nachfolgerin ersetzt. Lange schwieg Sylvie dazu, wie sie sich nach dieser Entscheidung fühlte - bis jetzt! In ihrer gestrigen Show überraschte die Beauty ihre Fans nämlich nun mit einer überraschenden Beichte!

Sylvie war am Boden zerstört

Wie Sylvie verriet, habe sie ihr "Let's Dance"-Aus mehr beschäftigt, als die meisten vielleicht vermuteten. So erläuterte sie: "Ich habe dann sieben Jahre insgesamt die Show moderiert. Ich habe es geliebt und hatte nicht erwartet, dass ich es plötzlich nicht mehr moderieren darf, und das war schon für mich ein Moment, wo ich richtig geweint habe." Was für traurige Worte. Aufgeben kam für Sylvie dennoch nicht in Frage. So ergänzte sie: "Aber es ist so mit vielen Dingen im Leben, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich ein Fenster." Ehrliche Worte, die zeigen: Sylvie ist und bleibt eine absolute Power-Frau - zum Glück!