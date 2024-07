Sylvie Meis: Hat sich Sohn Damian heimlich verlobt?

Sylvies Segen hätten die beiden Youngster vermutlich, immerhin schickt sie via Instagram regelmäßig Herzchen an Damiáns Liebste. Und sie könnte dem jungen Glück definitiv jede Menge Tipps rund ums große Event geben: Miss Meis bekam schon drei Anträge, sagte zweimal Ja. Eine bessere Wedding-Plannerin wäre wohl schwer zu finden. Nur Tipps für die ewige Liebe sollten sich Romy und Damián lieber woanders holen. Sorry, Sylvie!

Hier im Video seht alle Verflossenen von Sylvie auf einen Blick: