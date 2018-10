Sylvie Meis: Heiße Küsse mit einem verheirateten Mann!

Sie schmiegt sich dicht an ihn, er flüstert ihr vertraut ins Ohr: "Closer" erwischte (40) mit einem attraktiven Griechen in einem Club in Miami, wo die Dessous-Designerin gerade ein paar Tage Urlaub machte. Pikant: Der Mann ist offenbar verheiratet!

Tanzen, Tuscheln, Trinken: In ihrem Miami-Urlaub hatte Sylvie Meis jede Menge Spaß – und ließ ihre Fans via daran teilhaben. „Girlsnight“ postete sie neben ein Foto, das sie mit Freundin (35) und einer anderen Bekannten in sexy Ausgeh-Outfits zeigte. Was sie allerdings erst einmal für sich behielt: An dem Abend waren nicht nur Girls, sondern auch Männer anwesend...

Sylvie Meis lässt nichts anbrennen

Das zumindest zeigen exklusive "Closer"-Fotos: Auf ihnen kommt Sylvie in einem Club einem großen, gut gebautem Mann seeehr nahe … Nach "Closer"-Recherchen handelt es sich dabei um einen griechischen Restaurantbesitzer, der ebenfalls zum Urlaub in Florida war … Aber auch jetzt, wo Sylvie zurück in Deutschland ist, sind die beiden offenbar weiterhin verbunden: Seit Neuestem folgt die Moderatorin ihm bei Instagram. Ist es also doch ernster?

„Ich bin sehr gerne verliebt. Ich liebe es, verliebt zu sein“, verriet Sylvie vor einigen Monaten in einem Interview. Und es wäre der Moderatorin nach diversen Liebes-Pleiten in den vergangenen Jahren wirklich zu wünschen, dass sie Glück in der Liebe hat.

Sylvies neuer Flirt ist Familienvater

Vermutlich eher nicht. Denn ihre Party-Bekanntschaft ist leider nicht der Traummann, den eine Frau sich wünscht. Im Gegenteil: Laut "Closer"-Informationen ist der Grieche verheiratet. Seine Frau ist genau wie Sylvie Moderatorin und Fitness-Model – und sieht der 40-Jährigen zudem auch noch zum Verwechseln ähnlich. Das Paar hat zwei süße Töchter – und ließ sich in den vergangenen Jahren schon mehrfach als glückliche Familie für griechische Magazine wie „Hello“ und „People“ fotografieren.

Und zumindest vor einem Monat waren die beiden noch sehr happy miteinander, verrät ein Blick auf die Instagram-Accounts. Erst kürzlich postete seine Frau etwa ein Foto von ihm auf Instagram.

Hat Sylvie schon wieder Liebes-Pech?

Ob er Sylvie an dem gemeinsamen Abend über seinen Familienstand aufgeklärt hat? Dann dürften bei ihr sicher alle Alarmglocken geschrillt haben. Ein verheirateter Mann? Für sie sicher keine Option! Zumal sie über Beziehungen vor nicht allzu langer Zeit in „Das Neue Blatt“ erklärte: „Vielleicht habe ich ja Angst vor Nähe. Ich denke, ja. Ich habe Angst vor Nähe. Nachdem meine Ehe vor sechs Jahren scheiterte, hatte ich immer nur Fernbeziehungen. Ich analysiere mich und meine gescheiterten Beziehungen immer genau. Darin bin ich Expertin.“ Sie wird also sicher angesichts der Fakten selbst analysiert haben: Er ist nicht der Richtige – aber ein kleiner Urlaubsflirt unter der Sonne Floridas kann ja auch nicht schaden...