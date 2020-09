Sylvie Meis: So traumhaft schön wird ihr Hochzeitskleid aussehen

Am 19. September 2020 steigt die Traumhochzeit von Sylvie Meis und Niclas Castello. Nach gerade einmal einem Jahr und drei Monaten sind sich die beiden Turteltauben sicher, dass es für immer sein soll. Gerade erst wurden Sylvie Meis und ihr Verlobter beim Verlassen des Standesamtes Palazzo Vecchio in Florenz gesichtet. Die romantische Hochzeit findet im kleinen Kreis mit etwa 70 Gästen in der Villa Cora im italienischen Florenz statt. "Ich habe mich total in die Location verliebt, ein wunderschönes Boutique-Hotel mit traumhaftem Blick über die Stadt. Sehr stylish und mit einem verspiegelten Ballsaal wie in Versailles“, schwärmte die Braut gegenüber „Gala“ über die traumhafte Location. Ihr Sohn Damien wird Sylvie Meis unter der Sonne Italiens zum Traualtar führen. Mehr Details hat die glückliche Braut bislang nicht preisgegeben.