Victoria Swarovski: Ihr Brautkleid kostete fast eine Million Euro!

Im Mai 2017 gaben sich Victoria Swarovski und der 17 Jahre ältere Immobilieninvestor Werner Mürz im kleinen Kreise standesamtlich das Ja-Wort. Nur wenige Wochen später fand die kirchliche Trauung in Italien statt. Die Kristallschmuck-Erbin hat sich eine pompöse Prinzessinnen-Hochzeit gewünscht – und sollte sie auch bekommen. Doch das stieß nicht bei allen auf Begeisterung…

Die Schleppe von Victorias Hochzeitskleid war mehrere Meter lang. Getty Images

Ihr Traumkleid hatte seinen Preis

Prominente Gäste, aufwändige Deko und eine riesige Party im Anschluss – Victorias Hochzeit war eines DER Events des Jahres 2017. Am dekadentesten jedoch war ihr Brautkleid, das der Designer Michael Cinco entwarf. Es hatte eine meterlange Schleppe und war mit 500.000 Swarovski-Kristallen bestickt. Naheliegend, wenn die Braut Mitglied des milliardenschweren Swarovski-Clans ist. Sage und schreibe 800.000 Euro soll die Traumrobe gekostet haben!

An ihrem Hochzeitstag sah Victoria aus wie eine waschechte Prinzessin! Getty Images

Drei verschiedene Kleider für ihren großen Tag

Doch damit noch nicht genug: Am Tag der Hochzeit zog sich Victoria noch zwei weitere Male um. Für das Fotoshooting mit ihren Hochzeitsgästen, trug sie ein funkelndes, bodenlanges Kleid in dunkelrot. Und für die ausgelassene Feier in den Abendstunden schlüpfte sie in ein weiteres weißes Kleid, das ebenfalls mit etlichen Swarovski-Kristallen besetzt war.

Ihr Kleid löste einen Shitstorm aus

Um an ihrem großen Tagen perfekt auszusehen hat die Österreicherin also keine Kosten und Mühen gescheut. Bei einigen Fans kam der hohe Wert ihrer Hochzeitskleider allerdings überhaupt nicht gut an. Bodenständig ist was anderes, finden sie. "Schäm dich für den Preis des Kleides! Es gibt Menschen, die haben nicht mal Essen und du hast den Bezug zur Realität anscheinend völlig verloren", schrieben sie Victoria kurz nach ihrer Hochzeit. Doch die Kleider schienen den Tag für die 24-jährige perfekt abzurunden. Ihr Glück war ihr deutlich anzusehen – sie strahlte bis über beide Ohren!