Sylvie Meis: Ihr Ex will nicht loslassen!

Vor Kurzem präsentierte die hübsche Holländerin den neuen Mann an ihrer Seite – den ebenfalls aus Holland stammenden Unternehmer Wim Beelen. Er durfte sogar schon mit zur Hochzeit ihrer engen Freundin, der Ärztin Emi Arpa. Wenig später versah Sylvie ein gemeinsames Bild mit Wim auf Instagram mit den Worten "Meine Liebe". Niclas aber scheint das egal zu sein. Er hält weiter demonstrativ seinen Ring in die Kamera. Dabei wirkt die Geste doch etwas verzweifelt – jetzt, wo Sylvie längst weitergezogen ist. Vielleicht sollte Niclas auch so langsam einen Schlussstrich unter dieses Kapitel ziehen.

Schon vor ein paar Monaten erweckte Niclas Castello den Eindruck seiner Verflossenen hinterherzurennen. Er tauchte am selben Ort auf, wo Sylvie einen Jungesellinnenabschied einer Freundin gefeiert hat. schwer zu glauben, dass er zufällig am gleichen Strand entspannte wie seine Ex.