Sylvie Meis: Verfolgt von Ex Niclas! Will er sie damit zurückgewinnen?

Nachdem die Moderatorin kürzlich nach Saint-Tropez reiste, um in dem südfranzösischen Luxus-Örtchen den Junggesellinnenabschied einer Freundin zu feiern, tauchte plötzlich auch Niclas dort auf, postete sich vom Strand. Das kann doch kein Zufall sein! Schließlich gibt es genug andere schöne Orte zum Entspannen. Oder versucht der Künstler etwa, seiner Ex wieder näher zu kommen?

Zuletzt zeigte sich Niclas immer wieder flirtend mit verschiedenen Frauen. War das am Ende nur ein plumper Versuch, Sylvie eifersüchtig zu machen? Auf seiner Insta-Seite postete er jetzt zudem die Zeichnung eines Paares – er dunkelhaarig, sie mit blonder Mähne... Ein weiteres Bild zeigt ebenfalls eine Blondine, zu der Niclas kommentierte: "Ich liebe mein neues Werk. Es trägt den Titel: 'Whatever will be, will be.'" Klingt, als würde er darauf hoffen, dass das Schicksal ihm DIE EINE Blondine wieder zuspielt! Aber ob das klappt? Auf die Frage, was sie tun würde, wenn keiner sie kennen würde, antwortete Sylvie kürzlich: "Ich würde jede Woche auf mehrere Dates gehen!" Sorry, Niclas, keine Chance …