Neue Schmuck-Kollektion: Interview mit Sylvie Meis

Welches ist euer Lieblingsstück aus der Kollektion?

Das Herzstück der Kollektion „Sylvie by GLAMIRA“ ist für mich die goldene Initialen-Halskette „Mabuhay – S“. Schlichtes Design mit Diamanten, was sich so vielfältig kombinieren lässt. Das trage ich sehr gerne. Am liebsten style ich sie im Mix mit der Charm Kette „Caeruleum“.

Was trägst du privat für Schmuck?

Schmuck ist eine große Leidenschaft von mir. Ich schätze auch den emotionalen Aspekt – die besonderen Momente, die damit zelebriert werden. Mir gefallen auffällige Designs. Sehr gerne trage ich Weißgold-Ohrringe mit Diamanten oder Armbänder in Gelbgold mit Smaragd-Stein. Generell mixe ich Schmuck, mehrere Armbänder mit einer schlichten Halskette und dazu passende Ohrringe. Privat trage ich also alles, was in meiner neuen Glamira-Kollektion zu finden ist.