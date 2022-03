Sylvie Meis: Beautyeingriff fürs TV

"Man kann mit Fillern die Falten etwas ausgleichen, Volumen in die Lippen und Wangen geben, die Kieferpartie definieren und vieles mehr. Diese Behandlungen sind Teil meiner Beauty-Routine und ich liebe es", spricht die Moderatorin ganz offen über ihre zahlreichen Unterspritzungen bei Promi-Doc Emi Arpa. Da ist es natürlich logisch, dass Sylvie jetzt auch zum Start der neuen Staffel von "Love Island" wieder auf dem Behandlungsstuhl Platz nahm – schließlich möchte sie für ihre TV-Jobs perfekt aussehen! "Ich habe meine Lippen aufspritzen lassen", plauderte Sylvie fröhlich aus. Außerdem gönnte sie sich ein sogenanntes Touch-up, also eine Art Generalüberholung des gesamten Looks. Aber mal ehrlich, macht der regelmäßige Griff zur Spritze wirklich schöner? Darüber lässt sich zumindest streiten! Die zahlreichen Filler-Sessions könnten eher irgendwann dazu führen, dass Sylvies hübsches Gesicht ein bisschen maskenhaft und die Mimik eingefroren wirkt – denn bei ihrer Beauty-Expertin kann man sehen, wohin die Reise geht … Dabei betonte die Moderatorin doch noch vor Kurzem: "Natürlichkeit ist immer das Ziel!" Gutes Stichwort, Sylvie! Bleib doch einfach, wie du bist: von Natur aus schön …