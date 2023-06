Sylvie Meis: Liebeshammer nach dem Ehe-Aus! Ist sie schon wieder verlobt?

„Nur, wenn ich in den Urlaub fliege, will ich ihn nicht mehr tragen.“ Aus einleuchtendem Grund: „Ich habe sonst keine Chance. Keiner will mit mir flirten“, gesteht sie lächelnd. „Und Flirten ist doch quasi meine Muttersprache!“ Anfangs habe sie sich gar nicht erklären können, warum kein Mann sein Glück bei ihr versuchte. „Am letzten Urlaubstag hatte ich dann ein nettes lockeres Gespräch mit ein paar Freunden und Freundinnen bei einem entspannten Dinner. Und die haben mir gesagt: „Kein Wunder, dass dich keiner anspricht, denn jeder denkt, du bist verlobt!“ Beim nächsten Urlaub wandert der Ring also in den Safe.

Wo übrigens auch ihr Verlobungsring von Niclas lagert. Erst vor wenigen Monaten gab das Paar die Trennung bekannt. Doch statt Trübsal zu blasen und der Vergangenheit nachzutrauern, genießt Sylvie die neue Lebenssituation. „Ich bin Single und super happy. Ich freue mich, viel Zeit mit meinen Freunden zu haben und mir auch mal bewusst Auszeiten zu nehmen.“ Und wie sieht’s in Sachen Liebe so aus? „Aktuell habe ich kein Date am Start“, beteuert Miss Meis. „Aber der Sommer fängt ja auch gerade erst an!“ Und wer weiß, vielleicht funkelt ja tatsächlich bald wieder ein echter Verlobungsring am symbolträchtigen Finger…

