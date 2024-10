Sylvie Meis: Macht sie jetzt den selben Fehler?

Bekanntlich sonnt sich Sylvie am allerliebsten im Blitzlichtgewitter der Fotografen. Und am allerliebsten tut sie das in Gesellschaft ihrer jeweiligen neuen Liebe. Und so saß ihr aktueller Schatz Patrick Gruhn im Publikum, als Miss Meis im pinken Traumkleid und mit extravaganter Turmfrisur bei den "Vienna Awards for Fashion & Lifestyle" einschwebte, um sich dort ihren "Icon of the Decade"-Award abzuholen. Der junge Mann fühlte sich dort sichtlich unwohl. Zwar dürfte er als Sohn von Partykönig Rolf Eden (†92) bereits früh mit der Presse in Berührung gekommen sein, so ganz geheuer schien ihm der Wiener Rampenlicht-Zirkus aber nicht zu sein. Denn natürlich waren aller Augen auch auf ihn gerichtet, schließlich wollte jeder wissen, wie der Mann so tickt, dem Sylvie ihr Herz geschenkt hat. Wieder mal, denn die ganze Situation kommt einem doch arg bekannt vor.