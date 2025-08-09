Sylvie Meis: Muss sie jetzt zittern?

Beim Red Carpet in Hamburg lächelte sie souverän in die Kameras. Und man fragt sich: Warum jetzt? Hat sie etwas vor? Will sie sich Gehör verschaffen – oder sogar abrechnen? In der Hansestadt wird bereits gemunkelt. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sabia etwas im Schilde führt", verrät eine Anwohnerin aus Eppendorf gegenüber "Closer", dem noblen Stadtteil, in dem beide Frauen leben. "Es soll so einiges geben, das Sabia auspacken könnte. Nur sie weiß, was damals wirklich alles passiert ist. Und das könnte Sylvie wirklich schaden", so die Quelle.