Sylvie Meis: Muss sie jetzt zittern?

Ihre Erzfeindin ist zurück! Sabia strebt wieder ins Rampenlicht – ob sie dafür auch alte Geheimnisse ausplaudert?
Erst beste Freundinnen, dann erbitterte Rivalinnen – und jetzt plant Sabia Boulahrouz (47) offenbar ihr großes Comeback. Doch strebt sie wirklich nur mit High Heels zurück an die Öffentlichkeit? Oder bringt sie brisante Geschichten aus ihrer Zeit mit Sylvie Meis (47) mit – Geschichten, die das perfekte Image der TV-Queen ins Wanken bringen könnten? In Hamburg brodelt bereits die Gerüchteküche…
Von Freundinnen zu Feindinnen
Einst unzertrennlich, heute erbitterte Feindinnen: Die Geschichte von Sylvie Meis und Sabia Boulahrouz liest sich wie das Drehbuch einer perfekten Society-Soap – mit allem, was dazugehört: Glanz, Verrat, Drama und ein dunkles Flüstern aus Hamburgs besseren Kreisen.
Anfangs wirkten die beiden wie ein Power-Duo: stylish, schön, glamourös. Sabia – damals noch Ehefrau von Kicker Khalid Boulahrouz – und Sylvie, verheiratet mit Kicker Rafael van der Vaart (42) und Aushängeschild des deutschen Entertainments, verband eine echte Freundschaft. Man sah sie gemeinsam bei HSV-Spielen, beim Shoppen, auf Events. Bis zum Jahreswechsel von 2012 auf 2013.
Ein Silvesterfoto zeigt Sylvie, Rafael und Sabia – eng umschlungen, lachend. Was damals nur ein netter Schnappschuss schien, wurde zur Zäsur. Nur einen Tag später gaben Sylvie und Rafael ihre Trennung bekannt. Kurz darauf tauchte Sabia plötzlich an der Seite des Fußballers auf. Und das Drama nahm seinen Lauf.
Aus der besten Freundin wurde die neue Frau an der Seite von Sylvies Ex. Für viele war das der ultimative Verrat – und der Beginn einer medialen Schlammschlacht.
Sabia und Rafael wurden ein Paar, erwarteten sogar ein Kind. Doch das Glück war nicht von Dauer: Die Schwangerschaft endete tragisch mit einer Fehlgeburt. 2015 trennten sich ihrer Wege. Was blieb, war der öffentliche Makel – und eine erbitterte Fehde. Instagram-Sticheleien, gestylte Seitenhiebe, gezielte Hashtags wie Sylvies #realfriends – alles wirkte wie ein nie endender Kleinkrieg in Designerkleidern. Dann wurde es still um Sabia.
Sabia ist untergetaucht
Sie zog sich zurück, wollte "einfach nur Mama sein". Keine Realityshows mehr, keine Interviews. Sie lebte leise – bis jetzt. Denn Sabia will zurück ins Rampenlicht.
Beim Red Carpet in Hamburg lächelte sie souverän in die Kameras. Und man fragt sich: Warum jetzt? Hat sie etwas vor? Will sie sich Gehör verschaffen – oder sogar abrechnen? In der Hansestadt wird bereits gemunkelt. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sabia etwas im Schilde führt", verrät eine Anwohnerin aus Eppendorf gegenüber "Closer", dem noblen Stadtteil, in dem beide Frauen leben. "Es soll so einiges geben, das Sabia auspacken könnte. Nur sie weiß, was damals wirklich alles passiert ist. Und das könnte Sylvie wirklich schaden", so die Quelle.
Sabia wisse Dinge, die nie ans Licht kamen. Aus der Zeit, in der sie und Sylvie einander alles erzählten. Düstere Geheimnisse, die das makellose Image von Miss Meis ins Wanken bringen könnten. Noch schweigt Sabia. Aber wer weiß, wie lange noch? Denn wenn man gesehen werden will, reicht ein Auftritt oft nicht aus. Manchmal braucht es eine Geschichte. Und Sabia hätte eine – mit Sprengkraft!
