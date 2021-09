Sylvie Meis: Fremd-Flirt! So reagiert ihr Mann darauf

"Mein Mann ist so unglaublich stolz auf meine neue Aufgabe bei ‚Love Island' und unterstützt mich in allem, was ich tue", sagt Sylvie Meis in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung. "Natürlich kann er wunderbar einschätzen, wie ernst meine Flirts in der Villa zu nehmen sind", so die Moderatorin weiter. Dann stellt sie auch noch klar: "Ich liebe es einfach, die Jungs ein wenig nervös zu machen und ein Flirt ist etwas Wunderbares, bedeutet Spaß am Leben. Nicht mehr."