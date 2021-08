Sylvie Meis: Unfall bei "Love Island"! Die Moderatorin geht zu Boden

"Wir haben einen Betriebsunfall!", so Sylvie Meis. Doch die Moderatorin zieht den Schuh aus und kann sich selber befreien: "Das ist typisch für mich. Da stehe ich in der glamourösesten Show und dann sitze ich hier und muss meinen Schuh ausziehen!“, meint Sylvie Meis. Später hat sie sich bei Instagram zu dem Fauxpas zu Wort gemeldet. "Ich hab's euch gesagt – ich bin tollpatschig. Selbst wenn ich mittendrin in meinem TV-Comeback bin", sagt sie.