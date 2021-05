Sylvie Meis: Traurige Trennung

Sohn Damián ist neben Partner Niclas Castello der wichtigste Mann in Sylvie Meis' Leben. Doch seit August 2020 wohnt der Teenie nicht mehr bei ihr in Hamburg, sondern ist zu seinem Vater Rafael van der Vaart nach Dänemark gezogen. Damián spielt dort für den renommierten Verein Esberg fB in der U15-Mannschaft. Obwohl sich Sylvie für ihren Nachwuchs freut, blutet ihr Mutterherz...