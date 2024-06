Sylvie Meis und Nazan Eckes: Plötzlich beste Freundinnen!

Sie kennen sich nicht erst seit gestern: Sylvie und Nazan sind beide eingefleischte Show-Girls und schon lange im Geschäft. Entsprechend lange kennen sich die beiden. "Nazan und ich haben uns 2011 bei 'Let’s Dance' kennengelernt. Obwohl wir damals nur flüchtig miteinander gesprochen haben, hat sich unsere Beziehung im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Ein paar Jahre später hatten wir die Gelegenheit, uns bei einem Event wiederzusehen und besser kennenzulernen. Seitdem haben wir viele gemeinsame Erlebnisse geteilt, sei es bei Events, persönlichen Feierlichkeiten oder einfach bei einem gemütlichen Treffen. Ich bin sehr dankbar für diese Freundschaft", erzählt Sylvie im Gespräch mit "Closer".

Jetzt flog sie sogar für ein paar Tage nach Istanbul, um Nazan bei einem neuen aufregenden Projekt zu unterstützen. "Am ersten Tag haben wir auf Nazan angestoßen, nicht nur wegen ihres Geburtstags, sondern auch auf ihre schöne Kollektion mit Maison JU", so Sylvie. Nazan entwarf in Zusammenarbeit mit dem Modelabel nämlich ihre erste eigene Kollektion. "Am nächsten Tag haben wir eine kleine Sightseeing-Tour durch das beeindruckende Istanbul gemacht und haben unter anderem eine wunderschöne Moschee besucht. Am Abend ging es dann zum Launch-Event mit einem Cocktail Empfang und einem glamourösen Dinner. Selbstverständlich habe ich zu diesem Anlass eines der schönen Teile aus Nazans Kollektion getragen", schwärmt Sylvie über ihr rosafarbenes Minikleid und macht deutlich: Zwischen diesen Powerfrauen gibt es weder Neid noch Konkurrenzkampf. Und das, obwohl Sylvie und Nazan ähnliche Karrieren vorzuweisen haben.

"Nazan ist nicht nur äußerlich wunderbar, sondern auch innerlich. Ihre Schönheit strahlt von innen heraus, und ihre herzliche Art hat mich von Anfang an beeindruckt. Wir teilen viele Gemeinsamkeiten, sind in einem ähnlichen Alter und haben einen ähnlichen Karriereweg. Obwohl wir beide unseren eigenen Weg gehen, unterstützen wir uns gegenseitig so oft wie möglich. Es gibt viele Frauen, die nur darüber sprechen, sich zu unterstützen, aber wir tun es wirklich und verstehen uns auf einer tieferen Ebene. Mit Nazan kann man nicht nur viel Spaß haben, sondern auch tiefgründige Gespräche führen", so Sylvie. Und man kann zweifellos sagen: Das dürfte wirklich eine der schönsten Freundschaften sein!

