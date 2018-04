Sylvie Meis: Unerwartete Penis-Beichte!

Eigentlich kennt man Sylvie Meis vor allem als seriöse Geschäftsfrau. Über ihr Privatleben spricht sie seit der Trennung von Rafael van der Vaart extrem wenig. Umso überraschender kommt jetzt dieser Sex-Talk, bei dem Sylvie Meis nicht nur über ihre Liebhaber auspackt, sondern auch eine unerwartete Penis-Beichte hinlegt!

Sylvie Meis packt über ihre Brüste aus!

Sylvie Meis: So viele Liebhaber hatte sie!

Im Interview mit "Gala" ist Sylvie Meis plötzlich offen wie nie. Verrät sogar, dass sie so einige Liebhaber hatte! Um die aufzuzählen bräuchte sie "ganz, ganz viele Hände!" Doch damit nicht genug! Auch was den Penis eines Mannes angeht, hat sie eine klare Meinung. Es kommt nämlich sehr wohl auf Größe UND Technik an! "Es ist eine Lüge, dass es nicht um die Größe geht. Nur eine gute Größe ohne Technik hilft aber leider auch nicht", so Sylvie Meis.

Sylvie Meis ist verliebt!

Das Sylvie Meis so offen über ihr Sexleben spricht, ist eine echte Überraschung! Ob ihr neuer Freund, der Hamburger Arzt Sander Klieverik, wohl etwas damit zu tun hat? Im Moment scheint die Designerin total verknallt zu sein....