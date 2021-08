Sylvie Meis: Schlimmer Absturz - So haben wir sie noch nie gesehen

Einsame Herzen, verletzte Gefühle – und viel nackte Haut! Bei "Love Island" geht so richtig die Post ab, denn in der Kuppel-Show wird geflirtet, gefummelt und gefetzt. Und mitten in der bunten Meute, zwischen Extensions, tätowierten Mucki-Armen und knappen Strand-Outfits, wird also künftig auch Sylvie Meis rumhüpfen.