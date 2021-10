Sylvie Meis: Völlig verzweifelt! Jetzt greift sie zum letzten Mittel

Erst Love Island, jetzt Los Angeles? Weil ihr Moderationsdebüt in der TV-Kuppelshow sich als Mega-Flop und Quoten-Desaster erwies, träumt Sylvie Meis nun offenbar in Kalifornien von neuen Karriereplänen. Gerade jettete die 43-Jährige mit ihrem Gatten Niclas Castello in den USA-Urlaub und gönnte sich dort das volle Hollywood-Programm für Super-VIPs: Die beiden stiegen im berühmten "The Beverly Hills Hotel" ab, wo sonst Stars wie Angelina Jolie und Brad Pitt zu Gast sind.