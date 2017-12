Tanja Tischewitsch: Beauty-OP für After-Baby-Body

"Mommy-Makeover" für Tanja Tischewitsch!

Im vergangenen Frühjahr war es soweit: DSDS-Sternchen Tanja Tischewitsch wurde zum ersten Mal Mutter.

Mit Söhnchen Ben schwebt die 28-Jährige seitdem im absoluten Mama-Glück - wäre da nicht das eine oder andere Rest-Kilo mehr auf der Waage...

Um den vermeintlichen Extrapfunden den Garaus zu machen, legte sich die Brünette jetzt unters Messer und unterzog sich beim Beauty-Doc dem sogenannten "Mommy-Makeover"!

"Früher war ich so 'Yeah, ich bin so heiß' und jetzt denke ich: 'Oh Gott, nee ey'", erklärt Tanja Tischewitsch den Eingriff gegenüber RTL-Explosiv.

Vor allem die Kaiserschnittnarbe, der Bereich um die Achselhöhlen und das Bauchpölsterchen setzten der Sängerin seit der Geburt von Sohnemann Ben zu:

"Ich weiß, man kann das mit Sport wegtrainieren, aber, da bin ich auch ganz ehrlich, bin ich zu faul", so die Sängerin.

Nach ihrem Eingriff fühlt sich Tanja Tischewitsch jetzt wieder rundum wohl:

"Dann siehst du Heidi Klum, die hat vier Kinder und sieht einfach aus, als ob sie 20 Jahre jung ist und ich glaube, das setzt einen unter Druck...Es war natürlich nicht notwendig, aber ich fühle mich auf jeden Fall besser und das ist ja das Wichtigste."