"Tatort"-Star Martin Brambach: Pikantes Familiengeheimnis gelüftet!

"Eine wichtige Bedingung, dieses Buch zu schreiben, war auch, mit meinem Vater Zeit in Dresden zu verbringen", erzählt der TV-Star im Gespräch mit "Neue Post". "Ich bin nicht bei ihm aufgewachsen und wusste so viele Dinge aus seiner Kindheit und seinem Leben in Dresden nicht. Mir war besonders wichtig, dass er mir die Orte seiner Kindheit und Jugend zeigt. Das war im Nachhinein eine der schönsten Zeiten der letzten Jahre für mich", sagt er über ihre Streifzüge. "Mein Vater ist durch und durch ein Familienmensch und wir haben seit vielen Jahren eine schöne Beziehung, die sich allerdings durch die gemeinsame Zeit in Dresden noch mal vertieft hat", schwärmt Martin glücklich.