Taylor Rousseau: TikTok-Star ist unerwartet verstorben – Ehemann teilt herzzerreißende Abschiedsworte

Der verstorbene TikTok-Star befinde sich noch im Krankenhaus, damit ihre Organe gespendet werden können. "Nichts anderes würde Taylor wissen wollen, als dass sie weiterhin Menschenleben rettet, auch wenn sie die Welt verlassen hat. Und obwohl ihr irdischer Körper sie im Stich gelassen haben mag, werden ihre Erinnerung und ihr Leben für immer weiterleben", so der sichtlich stolze und zugleich trauernde Ehemann. Genauere Details über die Todesursache nannte er jedoch nicht.

Für den nun verwitweten Cameron ist dies eine äußerst schwere Zeit. "Niemand rechnet damit, in unserem Alter mit solch einem Schmerz und Kummer umgehen zu müssen", schrieb er auf Instagram. Laut seinen Aussagen hat Taylor in den letzten Monaten schwere Zeiten durchlebt. Seit ihrer gemeinsamen Hochzeit soll sie regelmäßig im Krankenhaus gewesen sein. "Im vergangenen Jahr hat Taylor mehr Schmerz und Leid ertragen müssen als die meisten Menschen in ihrem ganzen Leben. Und trotz allem war sie immer ein Lichtblick und brachte allen um sie herum Freude", erklärte Cameron in rührenden Worten.