Taylor Swift & Travis Kelce: Ein Blick in die gemeinsame Zukunft!

Am 08. Dezember endet die Konzerttour der amerikanischen Pop-Ikone Taylor Swift (34) in der kanadischen Großstadt Vancouver. Nach fast zwei Jahren konstantem Tourstress wird sich die "Shake It Off"-Sängerin eine Auszeit nehmen, wie das amerikanische Magazin "US Weekly" berichtet. Ihre Auftritte und der Austausch mit den Fans hätten ihr zwar sehr großen Spaß gemacht, doch nun wolle sie sich stärker auf ihr Privatleben fokussieren.