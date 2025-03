"Wer stiehlt mir die Show?": Heftige Kritik! Gäste sind "echt langweilig"

Seit dem 2. März gehört der Sonntagabend wieder Joko Winterscheidt (46) und "Wer stiehlt mir die Show?". In der neunten Staffel der ProSieben-Show wollen Schauspielerin Heike Makatsch (53), Musiker Rea Garvey (51), Comedian Teddy Teclebrhan (41) und natürlich der oder die Wildcard-Gewinner:in Joko den Job streitig machen.

Bereits in Show zwei wurde Joko besiegt und muss in der kommenden Woche seinen Platz räumen: Teddy Teclebrhan entschied das Finale für sich und wird die dritte Sendung von "Wer stiehlt mir die Show?" am 16. März um 20.15 Uhr auf ProSieben moderieren. Was viele Fans freut, sehen andere kritisch. Sind die Gäste dieses Mal nicht so gut ausgewählt, wie die, der letzten Staffeln?