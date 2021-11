Tempation Island VIP: Trennung bei Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas?

Jedoch gibt Paulina zu: "Für mich war eine sehr extreme und verstörende Erfahrung (emotional gesehen)." Bereuen tut sie ihre Teilnahme aber nicht. Im Gegenteil. "Im Nachhinein bin ich froh, dabei gewesen zu sein. (...) Im Endeffekt kann ich aus diesem Projekt nur für mich positiv rausgehen. Entweder ich sehe, dass mein Partner an meiner Seite wirklich richtig für mich ist und sich auch in jeder Extremsituation beweisen kann, oder ich bekomme dort die Erkenntnis, dass es einfach nicht sein soll. Verschwende dementsprechend auch nicht noch weitere kostbare Lebenszeit mit dem falschen Menschen an meiner Seite." Ob Henrik und Paulina nach der Show wirklich getrennte Wege gegangen sind, erfahren wir wohl erst in ein paar Wochen...

