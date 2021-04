Kein Kandidat in der Geschichte von "Love Island" spaltete die Gemüter der Fans je so stark wie Henrik Stoltenberg. Das macht den Kölner 2021 zum idealen Kandidaten für die trashige SAT.1-Show "Promis unter Palmen". Doch was hat "Bon Schlonzo" eigentlich vor seinem neu gewonnenen Promi-Status gemacht? Henrik Stoltenberg steckt aktuell noch mitten in einem Fitness-Ökonomie-Studium in Köln. Nebenbei arbeitet das blonde Muskelpaket als Fitnesstrainer und Ernährungs-Coach.