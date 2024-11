"Temptation Island VIP": Adrian mit neuer Frau erwischt – und sie ist keine Unbekannte

Auf Instagram wurden nun Stimmen laut, die vermuten, Adrian hätte nach der Trennung von Rebecca bereits eine Neue. Der 28-Jährige postete in seiner Story ein Foto von einem entspannten Bar-Abend in Köln. Das Pikante? Der Cocktail, der vor ihm auf dem Tisch steht, wirkt verdächtig bekannt. Auch eine andere Reality-TV-Bekanntheit postete am selben Abend, in derselben Bar, einen identisch aussehenden Cocktail in ihre Story: Sharon Torma (26)!